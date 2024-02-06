(CNN) -- أعرب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الثلاثاء عن أسفه لعدم تمكنه من اللعب بمباراة ودية في هونغ كونغ نهاية الأسبوع الماضي.

ولم يدخل ميسي، الذي يلعب مع إنتر ميامي، إلى أرضية الملعب لممارسة اللعب ضد هونغ كونغ مما أثار غضب المشجعين الأحد، إذ قال نجم كرة القدم الأرجنتيني إنه لم يتم إشراكه في المباراة بسبب إصابة لكنه أراد اللعب.

وأوضح ميسي في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليابانية، طوكيو، حيث سيلعب فريقه أمام نادي فيسيل كوبي الأربعاء: "لم أستطع أن أكون في مباراة هونغ كونغ وهذا أمر مؤسف لأنني دائماً أريد المشاركة، أريد أن أكون هناك، خاصة عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من المباريات التي نسافر إليها بعيدا، ويكون الناس متحمسين جداً لرؤية مبارياتنا".

وأضاف ميسي أنه يستطيع أن يتفهم سبب غضب الناس لأنه لم يشارك في المباراة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الفريق من اللعب مرة أخرى هناك.

وقال نجم كرة القدم الأرجنتيني: "أتمنى أن نعود مرة أخرى، ونلعب مباراة أخرى في هونغ كونغ من جديد".

وعندما سُئل عما إذا كان سيلعب في مباراة الأربعاء في اليابان، أوضح ميسي أنه ليس متأكداً.