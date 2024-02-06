دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع احتفالية لاعبي المنتخب الأردني بهدفهم في مرمى نظيرهم الكوري الجنوبي، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من نهائيات كأس آسيا.

وبعد أن أحرز اللاعب يزن النعيمات الهدف الأول لمنتخب "النشامى" في الدقيقة 53، احتفل اللاعبون بالهدف على طريقة صب القهوة وشربها.

وسبق أن احتفل لاعبو المنتخب الأردني على طريقة "أكل المنسف" خلال البطولة، وحينها لاقت رواجاً كبيراً.

وكان منتخب "النشامى" قد وصل للمباراة النهائية في بطولة القارة الصفراء بنسختها الحالية، المقامة على الأراضي القطرية، بعد فوزه على "الشمشون الكوري" بهدفين دون رد.

وضرب المنتخب الأردني موعدًا في المشهد الختامي مع الفائز من مباراة قطر وإيران.