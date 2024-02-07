دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مع فيديو يظهر احتفال الأمير هاشم، نجل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وعمه الأمير علي مع لاعبي منتخب "النشامى"، بعد بلوغ الفريق لنهائي كأس آسيا.

ونشر حساب الاتحاد الأردني لكرة القدم فيديو لاحتفال الأمير هاشم وعمه الأمير علي مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، عقب الوصول للمشهد الختامي في بطولة القارة الصفراء، على حساب منتخب كوريا الجنوبية.

كما تداول نشطاء لقطات مصورة لتواجد الأمير هاشم وعمه الأمير علي في مدرجات استاد أحمد بن علي، خلال حضورهم للمباراة، والّتي انتهت بفوز منتخب الأردن على "الشمشون الكوري" بهدفين نظيفين.

ووصل منتخب "النشامى" للمباراة النهائية في البطولة القارية، للمرة الأولى على مر تاريخه، وينتظر الفائز من المواجهة بين منتخبي قطر وإيران.