(CNN) -- عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، للمشاركة مع زملائه، خلال مباراة ودية مع نادي فيسيل كوبي الياباني في طوكيو، الأربعاء.

وأثارت مشاركة اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 غضب المشجعين الصينيين، لأنه لم يلعب في المباراة الماضية بين النادي الأمريكي ونجوم هونغ كونغ، الأحد الفائت.

وقبل نزول ميسي لأرض الملعب للمشاركة في مواجهة فيسيل كوبي، أعرب النجم الأرجنتيني في بيان نُشر على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني (Weibo)، عن أسفه مرة أخرى، لعدم تمكنه من اللعب في مباراة بين فريقه ونجوم هونغ كونغ.

وجاء في البيان: "مرحبًا بجميع المعجبين بي في الصين القارية وهونغ كونغ، وكما قلتُ في مؤتمر صحفي، كان من العار الحقيقي عدم القدرة على اللعب في هونغ كونغ في ذلك اليوم، بسبب إصابة في الفخذ، تورمت وكنتُ أشعر بالألم".

وأضاف البيان: "أي شخص يعرفني يعرف أنني أريد دائمًا اللعب، وهذا ما أريده دائمًا، أن أبذل قصارى جهدي في أي مباراة، وخاصة في هذه المباريات عندما نسافر بعيدًا والمشجعون متحمسون لرؤيتنا...".

وتابع: "آمل أن نتمكن من العودة وأن نتمكن من لعب مباراة في هونغ كونغ"، كما أنه يأمل في العودة إلى بر الصين الرئيسي.

وعرض المنشور عنوان الـ"IP"، وهو أحد متطلبات موقع "Weibo" الصيني، مما يشير إلى أنه تمّ نشره من سيتشوان في الصين.

وكتب أحد مستخدمي موقع "Weibo"، ردًا على ذلك: "نعم، من السهل جدًا أن ننخدع"، وقال آخر: "هذا ليس صادقًا على الإطلاق".

ويعد البيان المنشور على موقع "Weibo" موضوعًا شائعًا على موقع التواصل الاجتماعي الصيني، وقد تلقى بالفعل أكثر من 50000 تعليق، أعرب الكثير منهم عن مزيد من الغضب وخيبة الأمل تجاه ميسي.