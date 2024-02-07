دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص عدد من الأندية الأوروبية على توجيه رسائل تهنئة لمنتخب الأردن، بعد وصوله للمباراة النهائية في كأس آسيا بنسختها الحالية، المقامة على الأراضي القطرية.

وبلغ منتخب "النشامى" المشهد الختامي في بطولة "القارة الصفراء" للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل، في الدور نصف النهائي.

وقال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تهانينا لمنتخب النشامى الأردني على الفوز والتأهل إلى نهائي كأس آسيا".

وكتب حساب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني: "من نادي أتلتيكو مدريد نبارك لمنتخب النشامى على الفوز والتأهل إلى نهائي كأس آسيا".

وقال حساب نادي قادش الإسباني: "حي الله النشامى.. منتخب يرفع الرأس".

وكتب الحساب الرسمي لمسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا): "منتخب ‎الأردن إلى نهائي ‎كأس آسيا، ألف مبروك للنشامى بعد الإنجاز الكبير".

كما هنأ حساب نادي السد القطري منتخب "النشامئ"، قائلاً: "مبروك للأردن، مبروك لحسين عموته...".

وكتب حساب الاتحاد العربي لكرة القدم: "تهانينا لمنتخب الأردن تأهله إلى نهائي بطولة ‎كأس آسيا 2023، مبروووك للنشامى".