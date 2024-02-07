تفاعل مع رد فعل أمير قطر على بلوغ منتخب بلاده نهائي كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع احتفال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ببلوغ منتخب بلاده نهائي كأس آسيا، بعد تغلب "العنابي" على إيران بثلاثة أهداف مقابل اثنين، الأربعاء.

وأظهرت لقطات مصورة تواجد أمير قطر في استاد الثمامة، إذ حرص على دعم ومساندة منتخبه، وقد انتابته فرحة عارمة عقب صافرة النهاية بفوز "العنابي".

ووصل منتخب قطر للمشهد الختامي في بطولة القارة الصفراء للمرة الثانية على التوالي، إذ كان قد حقق اللقب في النسخة الماضية، التي أُقيمت في الإمارات عام 2019.

وسيلعب "العنابي" مع نظيره الأردني في المباراة النهائية من البطولة القارية، بعد أن تفوّق منتخب "النشامى" على "الشمشون الكوري" بهدفين دون رد، في الدور نصف النهائي.