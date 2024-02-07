قطر تفوز على إيران.. وتواجه الأردن في "نهائي عربي" لكأس آسيا

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
"نهائي عربي".. قطر تتغلب على إيران وتضرب موعداً مع الأردن في المشهد الختامي من كأس آسيا
Credit: Lintao Zhang/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب القطري على منافسه الإيراني، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في مباراة أقيمت على أرض استاد الثمامة، الأربعاء، وضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

وسجّل لمنتخب "العنابي" جاسم جابر وأكرم عفيف والمعز علي في الدقائق 17 و43 و82، فيما أحرز سردار أزمون وعلي رضا جهانبخش هدفي المنتخب الإيراني عند الدقيقتين 4 و51.

بهذا الفوز، تأهل صاحب الأرض والضيافة، المنتخب القطري، للمباراة النهائية في بطولة القارة الصفراء، للمرة الثانية على التوالي، إذ كان قد تُوج باللقب في عام 2019.

وضرب منتخب "العنابي" موعدًا مع نظيره الأردني في المشهد الختامي من البطولة القارية، بعد أن تجاوز منتخب "النشامى" المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.

قد يهمك أيضاً

فيديو احتفال نجل العاهل الأردني وعمه الأمير علي مع لاعبي منتخب "النشامى" يثير تفاعلاً

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.