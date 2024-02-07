دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب القطري على منافسه الإيراني، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في مباراة أقيمت على أرض استاد الثمامة، الأربعاء، وضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

وسجّل لمنتخب "العنابي" جاسم جابر وأكرم عفيف والمعز علي في الدقائق 17 و43 و82، فيما أحرز سردار أزمون وعلي رضا جهانبخش هدفي المنتخب الإيراني عند الدقيقتين 4 و51.

بهذا الفوز، تأهل صاحب الأرض والضيافة، المنتخب القطري، للمباراة النهائية في بطولة القارة الصفراء، للمرة الثانية على التوالي، إذ كان قد تُوج باللقب في عام 2019.

وضرب منتخب "العنابي" موعدًا مع نظيره الأردني في المشهد الختامي من البطولة القارية، بعد أن تجاوز منتخب "النشامى" المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.