لاعبات أيرلندا يرفضن مصافحة منتخب إسرائيل في مبارة كرة سلة لهذا السبب

(CNN) -- رفض المنتخب الأيرلندي مصافحة نظيره الإسرائيلي، قبل المباراة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات 2025 في ريغا بدولة لاتفيا، الخميس الماضي.

قالت كرة السلة الأيرلندية، الهيئة الإدارية للرياضة في أيرلندا، في بيان أبلغت فيه اتحاد كرة السلة الأوروبي (FIBA Europe)، الأربعاء، إن الفريق لن يشارك في الشروط السابقة للمباراة، بما في ذلك مصافحة المنتخب الإسرائيلي قبل صافرة البداية، وذلك "نتيجة مباشرة للتعليقات الأخيرة التي أدلى بها اللاعبون الإسرائيليون وموظفو التدريب"، بما في ذلك "الاتهامات المثيرة وغير الدقيقة تماماً بالمعاداة للسامية، المنشورة على قنوات الاتحاد الإسرائيلي الرسمية".

وأضافت: "يتضمن ذلك تبادل الهدايا والمصافحات الرسمية قبل المباراة أو بعدها، بينما يصطف لاعبونا لعزف النشيد الوطني على مقاعد البدلاء، بدلاً من الملعب الرئيسي، كرة السلة الأيرلندية تدعم لاعبيها بالكامل في قرارهم".

ويوم الأربعاء، وصفت لاعبة كرة السلة الإسرائيلية دور سار الفريق الأيرلندي بأنه "معادي للسامية تماماً"، في مقابلة نشرت على موقع اتحاد كرة السلة الإسرائيلي.

وقالت دور سار: "من المعروف أنهم معادون للسامية، وليس سراً، وربما لهذا السبب من المتوقع أن تكون اللعبة قوية، علينا أن نظهر أننا أفضل منهم ونفوز، نحن نتحدث عن ذلك فيما بيننا، نحن نعلم أنهم لا يحبوننا وسنترك كل شيء في الملعب دائماً وفي هذه اللعبة".

ووقف المنتخب الأيرلندي من أجل النشيد الوطني على مقاعد البدلاء، بينما وقف نظيره الإسرائيلي بالقرب من مركز الملعب، اللاعبون لم يصافحوا بعضهم البعض، وفاز المنتخب الإسرائيلي بنتيجة 57/87.

عقب المباراة، قال مدرب المنتخب الإسرائيلي، شارون دراكر، إنه "لم ير مثل هذه الأشياء من قبل في حياته".

وقال دراكر: "لقد مارست الرياضة لسنوات عديدة، ولم أر مثل هذه الأشياء في حياتي"، مُضيفاً: "لم تكن هناك مباراة لا تقدم فيها تنازلات وتتصافح وتهنئ بعضكما البعض، لقد اتخذوا خطوة بطريقة مطلقة وحصلوا على عقوبتهم اليوم".

بالنسبة الى كرة السلة الأيرلندية، قال مدرب أيرلندا، جيمس ويلدون، إن فريقه أظهر "نضجاً لا يصدق في كيفية تعامله مع أسبوع مضغوط للغاية".

وتابع ويلدون: "لقد كان الأمر صعباً علينا جميعاً لكننا أبقينا الأمر متماسكاً وحافظنا عليه معاً، وكل ما يمكنني قوله هو أننا لم نتراجع هناك اليوم".

وأكمل ويلدون: "كان الأمر مخيبا للآمال للغاية، لقد جئنا إلى هنا لمباراة كرة سلة، أردنا الفوز، لكننا لم نخرج على الجانب الصحيح من النتيجة في هذه المناسبة، نحن نبني فريقاً لذلك هناك إيجابيات يمكن أخذها من هذه المباراة".

وواجهت كرة السلة الأيرلندية دعوات لمقاطعة المباراة ضد منتخب إسرائيل، لكنها قالت ستُفرض غرامة تصل إلى 86 ألف دولار من قبل اتحاد كرة السلة الأوروبي، وذلك "إذا لم يلعبوا المباراة ضد إسرائيل، مع غرامة إضافية قدرها 107 ألف دولار إذا لم يتم لعب مباراة الإياب".

وكان من الممكن أيضاً إزالة كرة السلة الأيرلندية من التصفيات الأوروبية، مع وصف الهيئة الإدارية لها بأنها "حظر فعال لمدة خمس سنوات".

وتواصلت شبكة CNN مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، واتحاد كرة السلة الإسرائيلي، وكرة السلة الأيرلندية للتعليق.