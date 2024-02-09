"الحلم التاريخي" للأردن يصطدم بطموح قطر في الحفاظ على اللقب القاري.. برأيك لمن الغلبة؟

رياضة
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"الحلم التاريخي" للأردن يصطدم بطموح قطر في الحفاظ على اللقب القاري.. برأيك لمن الغلبة؟
Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي المنتخب القطري مع نظيره الأردني، مساء السبت المقبل، على أرض استاد لوسيل، في المباراة النهائية من نهائيات كأس آسيا.

ووصل منتخب "العنابي" للمشهد الختامي في بطولة القارة الصفراء بعد تفوقه على المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف لاثنين في الدور نصف النهائي، فيما تجاوز منتخب "النشامى" المنتخب الكوري الجنوبي بثنائية.

ويخوض المنتخب القطري المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق وأن حقق اللقب في النسخة الماضية، على الأراضي الإماراتية عام 2019، فيما بلغ المنتخب الأردني نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

ويطمح منتخب "العنابي" للحفاظ على لقبه القاري، فيما يسعى منتخب "النشامى" لتحقيق حلمه من خلال الحصول على اللقب.

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وتختلف التوقعات حول المنتخب الذي بإمكانه حسم النهائي لصالحه، فما رأيك؟

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