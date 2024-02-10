الشيخة موزا تهنىء المنتخب القطري بعد تتويجه بلقب كأس آسيا

رياضة
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الشيخة موزا تهنىء المنتخب القطري بعد تتويجه بلقب كأس آسيا
Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأت الشيخة موزا المنتخب القطري بإحراز بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء السبت.  

وكتبت الشيخة موزا، في حسابها عبر موقع إكس (تويتر سابقًا): "العنابي بطلاً لكأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي. أبارك لمنتخبنا الوطني، وحظّاً أوفر لمنتخب الأردن الشقيق ونبارك لهم أداءهم الرائع الذي بلغوا به المباراة النهائية".

بفوزه بنهائي البطولة، تُوج المنتخب القطري بلقب كأس آسيًا للمرة الثانية في تاريخه، بعد إحرازه النسخة الماضية من البطولة في عام 2019.

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