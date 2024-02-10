دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة مصورة تظهر عناق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال مباراة منتخب "العنابي" ومنتخب "النشامى"، مساء السبت.

وأظهرت اللقطة حضور أمير قطر وولي العهد الأردني في استاد لوسيل، ثم تحدثا معا وتعانقا.

وحرص كلّ من الأمير تميم بن حمد والأمير الحسين بن عبدالله على متابعة وتشجيع منتخب بلاده.

ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره الأردني في نهائي كأس آسيا بنسختها الحالية، والمقامة على الأراضي القطرية.

وسبق لمنتخب "العنابي" أن تُوج بلقب بطولة "القارة الصفراء"، فيما لم يسبق لمنتخب "النشامى" وأن حقق اللقب القاري.