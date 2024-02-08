دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على ماقع التواصل الاجتماعي صورا للشيخ حمد بن خليفة "الأمير الوالد" مع زوجته الشيخة موزا المسند خلال مباراة المنتخب القطري ضد نظيره الإيراني، الأربعاء، ضمن بطولة كأس آسيا المقامة في الدوحة.

وتداول نشطاء لقطات الأمير الوالد بين عدد من أفراد عائلته خلال المباراة ولقطات تظهر بهجة الشيخة موزا التي نشرت تدوينة وصورة عبر خاصية "الستوري" بصفحتها الرسمية بمنصة انستغرام مهنئة بفوز المنتخب وتأهله لنهائي كأس آسيا.

وفاز المنتخب القطري على منافسه الإيراني، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في المباراة التي أقيمت على أرض استاد الثمامة، في العاصمة القطرية.

وسجّل أهداف منتخب "العنابي" جاسم جابر وأكرم عفيف والمعز علي في الدقائق 17 و43 و82، فيما أحرز سردار أزمون وعلي رضا جهانبخش هدفي المنتخب الإيراني عند الدقيقتين 4 و51.

بهذا الفوز، تأهل صاحب الأرض والضيافة، المنتخب القطري، للمباراة النهائية في بطولة القارة الصفراء، للمرة الثانية على التوالي، إذ كان قد تُوج باللقب في عام 2019، ليضرب موعدًا مع نظيره الأردني في المشهد الختامي من البطولة القارية، بعد أن تجاوز منتخب "النشامى" المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.