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نشر الأحد ، 11 فبراير / شباط 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اللاعب حسن الهيدوس، "البشت" قبل تتويج منتخب بلاده بلقب كأس آسيا، على حساب منتخب الأردن.

وظهر الهيدوس مرتدياً العباءة، وهي زي قطري وخليجي تقليدي، خلال مراسم حفل التتويج ببطولة القارة الصفراء، مما أثار تفاعلاً على منصة إكس (تويتر سابقاً).

وسبق وأن منح أمير قطر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البشت القطري، في أعقاب فوز منتخب "التانغو" بلقب كأس العالم 2022 في الدوحة.

وفاز حسن الهيدوس باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، عقب تفوقهم على منتخب "النشامى" بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة النهائية.

فيما خاض المنتخب الأردني المباراة النهائية في البطولة للمرة الأولى على مر تاريخه.