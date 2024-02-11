دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، رسالة تهنئة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة نجاح تنظيم كأس آسيا، وفوز منتخب بلاده باللقب، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبّر ولي العهد محمد بن سلمان في الرسالة عن "أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالمزيد من التقدم والنجاح لشعب ودولة قطر الشقيق".

وكان منتخب "العنابي" قد تغلّب على منتخب الأردن بثلاثة أهداف لواحد، السبت، في المباراة النهائية من بطولة القارة الصفراء بنسختها الثامنة عشرة.

وحقق المنتخب القطري اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، إذ كان قد ظفر به في النسخة الماضية، عام 2017.

ونجحت العاصمة القطرية الدوحة في استضافة البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، بمشاركة 24 منتخباً.