"النظام المعقد".. هذه احتمالات مواجهات العرب في دور الـ16 من كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صور وفيديو لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب القطري بنهائي بطولة كأس آسيا، السبت.

وفاز المنتخب القطري بلقب كأس آسيا 2023، بعد تفوقه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض استاد لوسيل، بالعاصمة القطرية، الدوحة.

وعلق ولي العهد الأردني بتدوينة عبر خاصية "الستوري" على صفحته الرسمية بانستغرام قائلا: "فخورون بكم جدا.. يضرب بكم المثل في الأداء الجبار والإصرار على تقديم الأفضل دائما افرحتم الشعب من الصغير إلى الكبير شكرا لكم بحجم الوطن.. راسكم مرفوع يا رفاق".

وكان منتخب "العنابي" قد تقدم بالنتيجة أولاً عن طريق أكرم عفيف عند الدقيقة 22، من علامة الجزاء، ثمّ عادل يزن النعيمات لمنتخب "النشامى" في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل الصندوق، قبل أن يضيف عفيف الهدفين الثاني والثالث، عند الدقيقتين 73 و90+ من علامتي الجزاء.

وحقق المنتخب القطري اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق أن تُوج بالبطولة في النسخة الماضية، عام 2019، فيما خاض المنتخب الأردني نهائي بطولة القارة الصفراء للمرة الأولى على مر تاريخه.