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نشر الأحد ، 11 فبراير / شباط 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات تظهر لقاء الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، مع الشيخة موزا، والدة أمير قطر خلال مباراة "النشامى" و "العنابي" في نهائي كأس آسيا، السبت.

وحرصت الملكة رانيا والشيخة موزا على حضور المباراة النهائية في استاد لوسيل في قطر، لمتابعة وتشجيع فرقهما.

وكان المنتخب القطري قد حسم اللقب القاري لصالحه، عقب فوزه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لواحد، ليحقق "العنابي" اللقب الثاني على التوالي.

بعد المباراة، قالت الملكة رانيا: "خسرتوا يا نشامى لأنكم ربحتوا قلوب كل الأردنيين، أبطال بلعبكم وأخلاقكم وروحكم الرياضية! قديش احنا فخورين فيكم. مبروك الإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني. وهنيئاً للشقيقة قطر الفوز".

فيما قالت الشيخة موزا: "العنابي بطلاً لكأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي. أبارك لمنتخبنا الوطني، وحظّاً أوفر لمنتخب الأردن الشقيق ونبارك لهم أداءهم الرائع الذي بلغوا به المباراة النهائية".