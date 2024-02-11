دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رئيس هيئة الترفيه في السعودي، تركي آل الشيخ، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان استجابة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لالتماس قدمه لاعب نادي الأهلي لكرة اليد، أحمد خيري، إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال تركي آل الشيخ في تدوينة نشرها على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "صدرت موافقة سيدي ولي العهد رعاه الله بالعلاج بشكل عاجل وسيتواصل معك احد من مكتبي".

واستشهد تركي آل الشيخ في تدوينته بتدوينة اللاعب المصري التي قال فيها: "أنا وعائلتي ابتلينا من الله وكلنا رضا بقضائه وفدره بمرض شقيقي/ عمرو مصطفى خيري، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا وهو يعاني من تمدد بالشعب الهوائية وتليف بالرئتين وفشل بالجهاز التنفسي ووظائف التنفس 30% من الطبيعي ويحتاج إلى أكسجين منزلي بصفة مستمرة.."

وتابع قائلا: "مؤخرًا تدهورت حالته ولإنقاذ حياته يحتاج إلى تقنية غير موجودة بمصر ونظرًا لأن تكاليفها تتجاوز الإمكانيات بكثير، لذا أتوجه بالتماسي هذا لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين للتفضل بالموافقة على إجراء هذه العملية لأخي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث تتوفر الكفاءات والخبرات الطبية المتخصصة في هذا المجال لعله يكون بارقة الأمل لإنقاذ حياة أخي".