دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع جملة قالها الأمير الأردني علي بن الحسين عن طاقم الحكام الذي أدار مباراة منتخب "النشامى" ومنتخب قطر في نهائي كأس آسيا.

وكان الأمير علي بن الحسين قد حضر استقبال أفراد منتخب بلاده لدى وصولهم للأراضي الأردينة، الاثنين، على أن يقام حفل خاص بالفريق في استاد عمان الدولي.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام، قال الأمير علي بن الحسين: "مبروك للنشامى، وللكابتن القدير الحسين عموتة، ولطاقم التحكيم"، قبل أن ينتابه الضحك بعد أن أخطأ في التعبير.

وأكمل ضاحكًا: "كمان مبروك لهم..هي خربطنا"، وكان طاقم الحكام قد لاقى انتقادات من بعض الجماهير الأردنية، اعتراضاً على بعض القرارات التحكيمية.

وكانت المباراة النهائية في بطولة القارة الصفراء قد شهدت احتساب 3 ركلات جزاء لصالح منتخب قطر، الذي حقق الفوز بثلاثة أهداف لواحد على حساب منتخب الأردن، ليظفر باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي.