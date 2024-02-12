دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب سيباستيان هالر في فوز منتخب ساحل العاج (كوت ديفوار) بلقب كأس الأمم الإفريقية هذا العام، على حساب منتخب نيجيريا.

وسجّل هالر هدفًا، ليساهم في تغلب منتخب بلاده على نظيره نيجيريا بهدفين لواحد، في المباراة النهائية من بطولة القارة السمراء.

في يوليو/ تموز 2022، أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن إصابة لاعبه العاجي سيباستيان هالر بورم سرطاني.

وتمكّن هالر من محاربة هذا المرض، قبل أن يتعافى ويعود للمستطيل الأخضر للظهور مع فريقه ومنتخب ساحل العاج (كوت ديفوار).

وعقب فوزه بلقب كأس الإمم الإفريقية، قال هالر في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت": "لقد حلمنا بهذه اللحظة مرات عديدة، كنا نأمل أن نصل إلى هذه النقطة، ومرة ​​أخرى لم تكن المباراة سهلة".

وتابع: "إن المشاهد المبهجة التي نراها الآن، وما يحدث في البلاد، يستحقون ذلك أيضًا، آمل حقاً أن يفيد الكثير من الناس".

وأكمل سيباستيان هالر: "كانت الأشهر الماضية صعبة لي ولعائلتي، ومن الرائع أن أكون هنا الآن بعد ما عانيته في المرحلة السابقة".