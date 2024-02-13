دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه اللاعب الأردني موسى التعمري رسالة للجماهير، بعد الأجواء المشحونة بين أنصار منتخبات الأردن والعراق وقطر، التي شهدتها نهائيات كأس آسيا الأخيرة.

وكان هناك سجالات متواصلة بين المشجعين على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نهاية مباراة الأردن والعراق في الدور الثاني من بطولة القارة الصفراء، ومباراة الأردن وقطر في المشهد الختامي.

وكتب التعمري عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا): "طوينا صفحة كأس آسيا بإيجابياتها وسلبياتها، قدر الله وما شاء فعل.. المُناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية نتمنى أن لا تخرج عن الروح الرياضية والانجرار وراء فتنة الذباب الإعلامي والالكتروني"، حسب قوله.

وأضاف: "العلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأمة أهم وأكبر من كل شيء مضى، تركيزنا وهدفنا في المرحلة القادمة فقط هو تجاوز تصفيات كأس العالم بدعم الجماهير الأردنية العظيمة، قلوبنا مع غزة"، حسب تعبيره.

وكان منتخب الأردن قد تفوّق على منتخب العراق بثلاثة أهداف لاثنين في دور الـ 16 ، قبل أن يخسر المباراة النهائية من أمام منتخب قطر بثلاثة أهداف لواحد، في مباراة شهدت احتساب 3 ركلات جزاء لصالح "العنابي".