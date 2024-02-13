(CNN) – أثار مقطع فيديو متداول للاعب المنتخب الأردني، محمد أبو زريق، في الاحتفال الذي نُظم في العاصمة عمّان احتفاء بتحقيق المنتخب الأردني المركز الثاني في كأس آسيا، جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، في ظل الأجواء المشحونة بين قطاع من جمهوري المنتخبين بعد المباراة النهائية للبطولة التي انتهت بفوز قطر بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وأثناء استلامه الميكروفون في الاحتفال الذي أُقيم في استاد عمّان الدولي، قام أبو زريق بغناء أهزوجة تفاعلت معها الجماهير الحاضرة، وخلال الغناء قال اللاعب: "الكاس ما يحلا إلا بايدينا" وقام بإيماءة بيده تُشير إلى الأموال.

واعتبر مستخدمون قطريون لمنصات التواصل الاجتماعي أن هذه الحركة تحمل دلالة إلى زعم البعض تلقي حكم المباراة النهائية "رشوة" من الجانب القطري، في ظل الغضب الأردني من احتساب ثلاث ركلات جزاء لصالح المنتخب القطري في "نهائي لوسيل".

وبالتزامن مع حالة الاستياء من الحركة التي قام بها اللاعب الأردني من جانب البعض، كتب الإعلامي القطري جابر الحرمي، على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "العلاقات الأخوية التي تربط بين قطر والأردن على المستوى الرسمي والشعبي أكبر من نتيجة مباراة، ولا يمكن للشعبين الشقيقين أن يسمحا بالعبث بها من قبل أي طرف كان".

وتابع الحرمي: "ما رأيناه في الأيام الماضية من تراشق وألفاظ أمر مؤسف وغير مقبول، وأجزم أنه لا يُرضي الجميع"، وأردف: "يجب علينا جميعا أن نصون ونحافظ على العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وألا ننساق وراء هتافات غير محسوبة".

وأضاف الإعلامي القطري قائلا إن إسرائيل "تفرح لهذا التراشق" بين الجمهورين، وتابع: "كيف نسمح لأنفسنا أن ننشغل بافتعال خلافات وغزة تُدك، وأهلنا فيها يُبادون؟"، وختم: "قطر والأردن عينان في رأس واحدة .. فهل نقبل عليهما بالضرر؟ علاقاتنا وأخوّتنا أكبر من نتيجة مباراة أياً كان مستواها.. فهل نعي ذلك ونوقف هذا العبث؟".

وتعليقا على السجالات المتواصلة منذ أيام بين جمهوري المنتخبين، قال نائب رئيس الاتحاد الأردني، مروان جمعة، لـCNN بالعربية: "لن ننجر إلى ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ولن نعلق عليها".

ووجه جمعة التهنئة للمنتخب القطري على الفوز بكأس آسيا قائلا: "نبارك مجددا للمنتخب القطري الشقيق لكرة القدم فوزه ببطولة كأس آسيا 2023، ونقدر جهود قطر ونحترمها في تنظيم البطولة".

وأردف نائب رئيس الاتحاد الأردني قائلا: "بكل موضوعية وبدون عواطف، أية اعتراضات من جانبنا كاتحاد أردني لكرة القدم تتعلق بالتحكيم في المباراة النهائية، فهي تخص التحكيم فقط. أية مخاطبة إذا قررنا توجيهها ستكون من خلال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وكان مستخدمون لمنصة إكس، تفاعلوا مع جملة قالها رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين عن طاقم الحكام الذي أدار مباراة منتخب "النشامى" ومنتخب قطر في نهائي كأس آسيا.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام في حفل الاستقبال، قال الأمير علي بن الحسين: "مبروك للنشامى، وللكابتن القدير الحسين عموتة، ولطاقم التحكيم"، قبل أن ينتابه الضحك بعد أن أخطأ في التعبير واستدرك قائلا: "طاقم التدريب".

وأكمل الأمير علي ضاحكًا: "كمان مبروك لهم.. هي خربطنا"، وكان طاقم الحكام قد لاقى انتقادات من بعض الجماهير الأردنية، اعتراضاً على بعض القرارات التحكيمية.

واحتسب الحكم الصيني نينغ ما، ثلاث ركلات جزاء للمنتخب القطري في المباراة ما أشعل مشاحنات بين بعض الجماهير الأردنية والقطرية في المدرجات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في حين دعا البعض إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة والعقل مؤكدين على "العلاقات الأخوية" بين الشعبين العربيين.