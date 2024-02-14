تجنب المرور فوق شعار ريال مدريد.. تصرف "لافت" من فينيسيوس جونيور بعد مباراة في دوري أبطال أوروبا

رياضة
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تجنب المرور فوق شعار ريال مدريد.. تصرف "لافت" من فينيسيوس جونيور بعد مباراة في دوري أبطال أوروبا
Credit: Alexander Hassenstein/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطة مصورة تظهر فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، وهو يتجنب المرور فوق شعار فريقه.

وبعد صافرة نهاية مباراة فريق "الميرنغي" ونظيره لايبزيغ الألماني، على أرض ملعب الأخير، كان فينيسيوس في طريقه نحو المدرجات لمنح قميصه لأحد المشجعين، وكاد أن يسير فوق شعار فريقه، قبل أن يتجنب ذلك في اللحظات الأخيرة، ليخطف فعله الأنظار.

وخلع اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور (23 عامًا) قميصه ومنحه لمشجع، لينتاب الأخير فرحة عارمة.

وتفوّق فينيسيوس ورفاقه على صاحب الأرض والضيافة، نادي لايبزيغ، بهدف دون مقابل، في مرحلة الذهاب من منافسات الدور الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023.

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