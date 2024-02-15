دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره ريال سوسيداد الإسباني بهدفين دون مقابل، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الأربعاء، ضمن مباريات مرحلة الذهاب من الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023.

وأحرز كيليان مبابي الهدف الأول للنادي الباريسي عند الدقيقة 58، ثم أضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 70.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مرحلة الإياب، يوم 5 مارس/ آذار المقبل، على أرض ملعب النادي الإسباني.

فيما عمق نادي لاتسيو الإيطالي جراح نادي بايرن ميونخ الألماني، إذ تفوق عليه بهدف دون مقابل، أحرزه تشيرو إيموبيلي عند الدقيقة 69.

ويلعب الفريقان معا في مرحلة الإياب، خلال 5 مارس، في مواجهة يحتضنها استاد "أليانز أرينا" في ألمانيا.