دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، الحديث عن مستقبل اللاعب كيليان مبابي، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن الفريق والانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية مؤخراً أن مبابي قرر مغادرة أسوار النادي الباريسي عند انتهاء عقده، وارتداء قميص فريق "الميرنغي".

وفي مؤتمر صحفي، سُئل إنريكي عن صحة التقارير المتداولة حول مستقبل كيليان مبابي، أجاب قائلاً: "اسمعوا، سأحاول إنهاء هذا الموضوع حتى لا أثيره، إلى أن تبدي الأطراف المعنية رأيها، ولن أعلق عليه"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "الأطراف المعنية لم تعطِ رأيها بعد، مبابي لم يقل أي شيء علناً، ولا أي شخص آخر في النادي، لذلك أنا المدرب، عندما يتحدث الطرفان، سأعطيكم رأيي، لكننا نواصل العمل حتّى نتمكن من الاستمرار في أن نكون فريقاً أفضل كل عام



وتابع مدرب باريس سان جيرمان: "لقد قلتُ ذلك دائماً، منذ وصولي إلى هنا قبل ستة أشهر، إن الفريق فوق أي شخص آخر، فوق كل الأفراد، وهذه هي نفس السياسة بالنسبة للنادي بأكمله".

وأكمل لويس إنريكي: "هذه هي رسالتنا، النادي فوق أي فرد، عندما تعطي الأطراف المعنية رأيها، وأعتقد أن هؤلاء الأشخاص هم من يجب أن يتحدثوا، من تلك النقطة فصاعداً، كمدرب سأعطيكم رأيي".