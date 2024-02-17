محمد صلاح ينفرد برقم قياسي بالدوري الإنجليزي في أول ظهور بعد الإصابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب محمد صلاح في تسجيل هدفين، ليساعد في فوز فريقه ليفربول على منافسه برينتفورد بأربعة أهداف لواحد، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ودخل صلاح كلاعب بديلٍ في المباراة عند الدقيقة 44، في أول ظهور له بعد شفائه من الإصابة الّتي تعرض لها مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية على أراضي ساحل العاج.

ونجح محمد صلاح في صنع الهدف الثاني لـ"الريدز" في الدقيقة 55، إذ أرسل تمريرة متقنة لزميله ألكسيس ماك اليستير الذي وضع الكرة في الشباك، وسجّل الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 68، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبَاتَ النجم المصري أكثر اللاعبين الذين ساهموا في هزّ الشباك ضمن مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 15 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.