دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة مصورة لكريستيانو رونالدو مع التوأم لاجامي، علي وقاسم، في أعقاب مباراة نادي النصر ونظيره الفتح، على أرض ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

بعد صافرة نهاية المباراة، التقى النجم البرتغالي وزميله في الفريق علي لاجامي مع شقيق الأخير ولاعب نادي الفتح، قاسم، وبدا أن رونالدو كان مندهشاً بسبب الشبه بينهما.

كما حرص كريستيانو رونالدو (39 عاماً) على التقاط صورة تذكارية مع التوأم لاجامي.

وكان رونالدو قد سجّل هدفاً، ليساهم في فوز فريق "العالمي" على ضيفه الفتح بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري "روشن" السعودي.

ووصل النجم البرتغالي للمساهمة التهديفية رقم 30 في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/2023، إذ سجل 21 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.