دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن، إنه من الممكن أن يتخذ قراره بالرحيل عن "النشامى" خلال المرحلة المقبلة، لأسباب عائلية.

وكان المدرب المغربي، البالغ من العمر 54 عامًا، قد تولى تدريب منتخب الأردن في يونيو/ حزيران 2023.

وقاد عموتة "النشامى" للوصول للمباراة النهائية في كأس آسيا، للمرة الأولى على مر تاريخ الفريق، الذي خسر اللقب القاري من أمام صاحب الأرض والضيافة، المنتخب القطري.

وفي حوار مع قناة "المغربية الثانية"، سُئل عموتة عمّا إذا كان قد تلقى عروض تدريبية لقيادة منتخب آخر، وأجاب قائلاً: "لا، طبعا لا، العقد سارٍ مع منتخب الأردن".

وأضاف: "قد صرحتُ سابقًا بأن لدي بعض الظروف العائلية الصعبة في المغرب، وبالتالي بدأتُ مناقشة مسألة رحيلي لكن ليس الآن، لكن خلال 3 أو 4 أشهر المقبلة، أعتبر أنه من الضروري أن أكون متواجدًا مع عائلتي".

وينتظر منتخب الأردن مواجهة منتخب باكستان في مارس/ آذار المقبل، ضمن الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.