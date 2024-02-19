دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زارت إدارة النادي الأهلي مقر نادي الزمالك، الاثنين، تلبيةً لدعوة سابقة تلقتها من إدارة "الفارس الأبيض"، بهدف ترسيخ العلاقات بين عملاقي كرة القدم المصرية.

وخلال الزيارة، دعت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إلى الوقوف دقيقة حداد على روح العامري فاروق، نائب رئيس فريق "المارد الأحمر" الراحل، إذ فارق الحياة في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.

كما قامت إدارة فريق "الفارس الأبيض" بتخصيص مقعد للعامري فاروق على يمين رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، وتم وضع باقة من الورود عليه، تكريماً لذكراه.

وتفاعل مستخدمون على منصة إكس (تويتر سابقاً) مع هذه اللفتة الإنسانية، إذ لاقت استحسانًا واسعًا.

وقال رئيس نادي الزمالك على هامش الزيارة: "كنتُ أتمنى أن يحضر هذه الزيارة العامري فاروق، الذي ترك بصمة واضحة في النادي الأهلي والرياضة المصرية بشكل عام".

فيما أكد رئيس نادي الأهلي أن علاقة الناديين "تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وستظل راسخة وثابتة، ولن ينال منها الأفراد حتى لو حدثت على فترات بعض الأمور غير المألوفة أحياناً".