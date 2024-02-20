دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوفي نجم منتخب ألمانيا السابق وصاحب هدف الفوز بلقب بطولة كأس العالم 1990، أندرياس بريمه، الثلاثاء، عن عمر يناهز 63 عاماً.

ويعد بريمه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب ألمانيا خلال تسعينات القرن الماضي، إذ قاد الفريق إلى تحقيق لقب مونديال 1990 على حساب الأرجنتين، بعد أن سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 85.

وأعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي لعب له أندرياس بريمه لأربعة أعوام، أن لاعبيه سيرتدون شارات سوداء في مباراة الفريق ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، تكريماً لذكراه.

فيما قال نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي قضى فيه بريمه موسمين من 1986 إلى 1988: "يشعر بايرن بحزن شديد بسبب الرحيل المفاجئ لأندرياس بريمه، ونعرب عن تعازينا العميقة لعائلته وأصدقائه".

وأضاف فريق "البافاري": "سيبقى بريمه في قلوبنا إلى الأبد، باعتباره فائزًا بكأس العالم، والأهم من ذلك، كشخص مميز للغاية، سيظل إلى الأبد جزءاً من عائلة بايرن ميونخ، ارقد بسلام".

فاز أندرياس بريمه بألقاب عدة خلال مسيرته الكروية، ومنها: الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي والدوري الألماني، وقد ظهر في 86 مباراة دولية.