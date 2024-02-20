غوارديولا ينتابه الضحك خلال الإجابة على سؤال عن مبابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتاب المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، الضحك، خلال حديثه عن كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في مؤتمر صحفي، الاثنين.

وقال أحد الصحفيين، مخاطبا المدرب الإسباني: "هناك تقارير ذكرت أن مجموعة السيتي التقت بأفراد مبابي (لإمكانية ضمه للفريق)، ما رأيك به كلاعب؟".

ولم يعطِ غوارديولا إجابة واضحة على السؤال، إذا أجاب قائلا: "أعتقد أنه جيد جيدا، ولديه مستقبل (في كرة القدم)"، قبل أن ينتابه الضحك، ثم أكمل حديثه: "إنه جيد حقا".

وكانت تقارير صحفية أخرى ذكرت أن كيليان مبابي قرر الرحيل عن النادي الباريسي في نهاية موسم 2024/2023، على أن ينتقل لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي ارتبط به بقوة في السنوات الماضية.

ويستعد بيب غوارديولا لقيادة فريق "السيتيسينز" في مواجهة نظيره برينتفورد، الثلاثاء ، على أرض استاد الاتحاد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

فيما ينتظر مبابي (24 عاما) ورفاقه مواجهة نادي رين، الأحد، في الدوري الفرنسي.