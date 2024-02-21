دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي إنتر ميلان الإيطالي على منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون مقابل، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "سان سيرو"، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف فريق "النيراتزوري" الوحيد عن طريق اللاعب ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

ويتواجه الفريقان مرة أخرى في مرحلة الإياب، في يوم 13 مارس/ آذار المقبل على الأراضي الإسبانية.

فيما سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة بين نادي بوروسيا دورتموند الألماني ونظيره آيندهوفن الهولندي، على أرض ملعب الأخير.

وأحرز دونيل مالين هدف دورتموند عند الدقيقة 26، ثمّ عادل دي يونغ للنادي الهولندي في الدقيقة 56.

ويتجدد لقاء الفريقين في مرحلة الإياب في يوم 13 مارس/ آذار، على أرض ملعب النادي الألماني.