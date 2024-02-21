نيمار يثير تفاعلا بعد ارتدائه الثوب السعودي في ذكرى يوم تأسيس المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في احتفال ناديه الهلال بذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، الذي يصادف 22 فبراير/ شباط من كل عام.

ونشر نيمار عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) لقطات مصورة تظهر ارتدائه الثوب السعودي، ومشاركة زملائه في الفريق بهذه المناسبة، الثلاثاء ، لتثير هذه اللقطات تفاعلا.

كما أظهرت لقطات أخرى مشاركة البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق "الأزرق الهلالي"، الاحتفال بذكرى يوم تأسيس المملكة، إذ ارتدى الثوب السعودي أيضا مثل نيمار دا سيلفا.

وكان النجم البرازيلي (32 عاما) بدأ برنامجه العلاجي مؤخرا داخل مقر نادي الهلال، إذ سبق أن تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف مع منتخب البرازيل.