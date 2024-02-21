السعودية.. مقارنة بين مهاجمي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي القادمين من أوروبا

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مع مرور أكثر من نصف الموسم في السعودية، وبعد صيف حافل بالكثير من التعاقدات مع نخبة من أفضل اللاعبين في العالم في ظل الاستثمارات الهائلة التي ضخها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في 4 أندية في المملكة، نستعرض فيما يلي كيف بدت أرقام المهاجمين الذين تم استقطابهم من أوروبا إلى السعودية هذا الموسم.

كريم بنزيما (الاتحاد)

سجل في جميع المسابقات: 10 أهداف- 9 أهداف في دوري روشن- وهدف في كأس الملك

صنع في جميع المسابقات 5 أهداف كلها في دوري روشن السعودي للمحترفين. 

السعودية.. مقارنة بين مهاجمي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي القادمين من أوروبا
Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images)

روبيرتو فيرمينو (الأهلي)

سجل في جميع المسابقات: 4 أهداف جميعها في دوري روشن للمحترفين

صنع في جميع المسابقات: 3 أهداف- هدفان في دوري روشن وهدف في كأس الملك

السعودية.. مقارنة بين مهاجمي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي القادمين من أوروبا
Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images)

ميتروفيتش (الهلال)

سجل في جميع المسابقات: 29 هدفا- 19 في دوري روشن السعودي- 6 أهداف في دوري أبطال آسيا- وهدف في كأس موسم الرياض- و3 أهداف في كأس الملك

صنع في جميع المسابقات: 5 أهداف- 4 في دوري روشن السعودي- هدف في دوري أبطال آسيا. 

السعودية.. مقارنة بين مهاجمي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي القادمين من أوروبا
Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images)

رياض محرز (الأهلي)

سجل في جميع المسابقات: 9 أهداف- 8 في الدوري- وهدف في كأس الملك

صنع في جميع المسابقات: 7 أهداف جميعهم في الدوري

السعودية.. مقارنة بين مهاجمي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي القادمين من أوروبا
Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images)

سان ماكسيمان (الأهلي)

سجل في جميع المسابقات: 3 أهداف جميعها في الدوري

صنع 8 أهداف: جميعها في الدوري

السعودية.. مقارنة بين مهاجمي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي القادمين من أوروبا
Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images)

ساديو ماني (النصر)

سجل في جميع المسابقات: 12 هدفا- 8 منها في الدوري- وهدف في دوري أبطال آسيا و3 أهداف في كأس الملك

صنع في جميع المسابقات: 6 أهداف- 4 منها في الدوري- وهدف في دوري أبطال آسيا- وهدف في كأس الملك

السعودية.. مقارنة بين مهاجمي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي القادمين من أوروبا
Credit: Michael Regan/Getty Images)

أوتافيو (النصر)

سجل 7 أهداف في جميع المسابقات- 6 منها في الدوري- وهدف في كأس موسم الرياض

صنع 3 أهداف في جميع المسابقات: هدف في الدوري- وهدفان في كأس الملك.

السعودية.. مقارنة بين مهاجمي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي القادمين من أوروبا
Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images)

مالكوم (الهلال)

سجل في جميع المسابقات: 13 هدفا- 9 منها في الدوري- هدفان في دوري أبطال آسيا- هدف في كأس موسم الرياض- هدف في كأس الملك

صنع في جميع المسابقات: 7 أهداف- 5 منها في الدوري- هدف في دوري أبطال آسيا- هدف في كأس موسم الرياض

السعودية.. مقارنة بين مهاجمي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي القادمين من أوروبا
Credit: asser Bakhsh/Getty Images

جوتا (الاتحاد)

سجل في جميع المسابقات: هدفان- أحدهما في الدوري والآخر في كأس الملك

السعودية.. مقارنة بين مهاجمي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي القادمين من أوروبا
Credit: Francois Nel/Getty Images)

نيمار (الهلال)

سجل هدفا وحيدا في جميع المسابقات (في دوري أبطال آسيا)

السعودية.. مقارنة بين مهاجمي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي القادمين من أوروبا
Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images)

صنع هدفين، كلاهما في الدوري. 

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