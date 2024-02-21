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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مع مرور أكثر من نصف الموسم في السعودية، وبعد صيف حافل بالكثير من التعاقدات مع نخبة من أفضل اللاعبين في العالم في ظل الاستثمارات الهائلة التي ضخها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في 4 أندية في المملكة، نستعرض فيما يلي كيف بدت أرقام المهاجمين الذين تم استقطابهم من أوروبا إلى السعودية هذا الموسم.

كريم بنزيما (الاتحاد)

سجل في جميع المسابقات: 10 أهداف- 9 أهداف في دوري روشن- وهدف في كأس الملك

صنع في جميع المسابقات 5 أهداف كلها في دوري روشن السعودي للمحترفين.

Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images)

روبيرتو فيرمينو (الأهلي)

سجل في جميع المسابقات: 4 أهداف جميعها في دوري روشن للمحترفين

صنع في جميع المسابقات: 3 أهداف- هدفان في دوري روشن وهدف في كأس الملك

Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images)

ميتروفيتش (الهلال)

سجل في جميع المسابقات: 29 هدفا- 19 في دوري روشن السعودي- 6 أهداف في دوري أبطال آسيا- وهدف في كأس موسم الرياض- و3 أهداف في كأس الملك

صنع في جميع المسابقات: 5 أهداف- 4 في دوري روشن السعودي- هدف في دوري أبطال آسيا.

Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images)

رياض محرز (الأهلي)

سجل في جميع المسابقات: 9 أهداف- 8 في الدوري- وهدف في كأس الملك

صنع في جميع المسابقات: 7 أهداف جميعهم في الدوري

Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images)

سان ماكسيمان (الأهلي)

سجل في جميع المسابقات: 3 أهداف جميعها في الدوري

صنع 8 أهداف: جميعها في الدوري

Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images)

ساديو ماني (النصر)

سجل في جميع المسابقات: 12 هدفا- 8 منها في الدوري- وهدف في دوري أبطال آسيا و3 أهداف في كأس الملك

صنع في جميع المسابقات: 6 أهداف- 4 منها في الدوري- وهدف في دوري أبطال آسيا- وهدف في كأس الملك

Credit: Michael Regan/Getty Images)

أوتافيو (النصر)

سجل 7 أهداف في جميع المسابقات- 6 منها في الدوري- وهدف في كأس موسم الرياض

صنع 3 أهداف في جميع المسابقات: هدف في الدوري- وهدفان في كأس الملك.

Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images)

مالكوم (الهلال)

سجل في جميع المسابقات: 13 هدفا- 9 منها في الدوري- هدفان في دوري أبطال آسيا- هدف في كأس موسم الرياض- هدف في كأس الملك

صنع في جميع المسابقات: 7 أهداف- 5 منها في الدوري- هدف في دوري أبطال آسيا- هدف في كأس موسم الرياض

Credit: asser Bakhsh/Getty Images

جوتا (الاتحاد)

سجل في جميع المسابقات: هدفان- أحدهما في الدوري والآخر في كأس الملك

Credit: Francois Nel/Getty Images)

نيمار (الهلال)

سجل هدفا وحيدا في جميع المسابقات (في دوري أبطال آسيا)

Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images)

صنع هدفين، كلاهما في الدوري.