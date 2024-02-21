بايرن ميونخ يكشف مصير مدربه توماس توخيل.. هل سيغادر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء، رحيل المدير الفني للفريق، توماس توخيل، عن منصبه في نهاية الموسم الجاري 2024/2023.

وقال فريق "البافاري" عبر موقعه الرسمي: "قرر نادي بايرن ميونخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك إنهاء علاقة العمل بينهما في 30 يونيو/ حزيران المقبل، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى صيف 2025".

وأوضح النادي الألماني أن هذا القرار "نتيجة مناقشة بناءة" بين الرئيس التنفيذي للفريق، جان كريستيان دريسن، والمدرب البالغ من العمر 50 عاماً.

وقال توخيل على هامش إعلان رحيله: "اتفقنا على إنهاء علاقة العمل بيننا في نهاية هذا الموسم، حتى ذلك الحين، سأواصل بالطبع بذل كلّ ما بوسعي مع الجهاز الفني لتحقيق أقصى قدر من النجاح".

وعانى نادي بايرن ميونخ، تحت قيادة توماس توخيل، من سوء النتائج في الآونة الأخيرة، إذ تعرض لثلاث هزائم متتالية، اثنتان منها في الدوري الألماني (البوندسليغا) وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

وتولى توخيل تدريب فريق "البافاري" في مارس/ آذار 2023، وحقق معه لقب البوندسليغا.