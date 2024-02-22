دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن النادي الأهلي المصري، الأربعاء، تعطل طائرة الفريق في العاصمة الغانية أكرا، التي كانت تقل بعثة الفريق إلى مدينة كوماسي، للقاء نادي ميدياما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، لـ"أسباب طارئة" أجبرتها على توقف الرحلة.

وقال فريق "المارد الأحمر"، في بيان، إن الطائرة "هبطت قبل ساعات في مطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن".

وأوضح النادي الأهلي أن بعثته في "ورطة"، إذ يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به، نظرا لعدم توفر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى مدينة كوماسي.

وكشف فريق "المارد الأحمر" أنه أجرى اتصالات عاجلة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـ"إخطاره بما حدث واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن النادي من الوصول إلى مدينة كوماسي والمشاركة في اللقاء".

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نادي ميدياما، مساء الجمعة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، ضمن بطولة القارة السمراء على صعيد الأندية.