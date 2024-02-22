دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل نادي برشلونة الإسباني مع نظيره نابولي الإيطالي بهدف لمثله، في مباراة أقيمت على أرض ملعب دييغو أرماندو مارادونا، الأربعاء، ضمن منافسات مرحلة الذهاب من دور 16 في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الفريق الكتالوني أهداف المباراة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 69، ثم عادل فيكتور أوسيمين للنادي الإيطالي عند الدقيقة 75.

ويتجدد لقاء الفريقين في مرحلة الإياب في 12 مارس/ آذار ، على الأراضي الإسبانية.

وخسر نادي أرسنال الإنجليزي من منافسه بورتو البرتغالي بهدف دون رد، على أرض ملعب الأخير.

وجاء هدف نادي بورتو الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+، عبر جالينو.

وتقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في مرحلة الإياب في 12 مارس، على أرض استاد الإمارات.