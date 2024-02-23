لاعب مصري سابق يثير جدلا بتصريح عن الدوري السعودي.. ووليد الفراج يرد

(CNN) – أثار اللاعب المصري السابق، والمحلل الكروي، رضا عبدالعال، جدلا بعد وصفه للدوري السعودي للمحترفين بـ"دوري المبطلين" ورؤيته بأنه يفتقد للجودة الفنية، ما دفع عددا من مستخدمي منصات التواصل والإعلاميين للرد عليه.

وقال لاعب الأهلي والزمالك السابق في بودكاست "Goal Cast" عند سؤاله عما إذا كان يتابع مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين: "لا"، وأشار إلى أن الدوري "لا يُعجبه".

وأوضح عبدالعال وجهة نظره بالقول: "دوري المبطلين"، في إشارة إلى أنه الدوري الذي يعتزل فيه اللاعبون البارزون في أوروبا، وأردف: "المتعة في الدوري السعودي في الملاعب والتصوير والجماهير"، وأشار إلى أنه "يفتقد للجودة الفنية الكروية".

ورد الإعلامي السعودي وليد الفراج على تصريحات عبدالعال قائلا عبر صحفته على "إكس"، تويتر سابقا: "الكابتن رضا عبدالعال... زعلان .. لا دعوات للمناسبات الرياضية السعودية ولا حتى محلل في قنواتها وبرامجها.. الراجل مقموص شوية بس فاته ان هذة الطريقة مش حتجيب نتيجة.. صدقني".

وقال مدون سعودي آخر: "هو صادق دوري محسوم من قبل لا يبدا الدوري شوف الدوري الانجليزي والإسباني الفرق بين المنافس والمتصدر بسيط اذا بتجلس تدعم فريق واحد عمره مارح يكون الدوري عالمي ..".

وكتب آخر: " طيب تقدر تعطي اجابة بدون ما تقلل"، حسب قوله.