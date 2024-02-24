دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب بن تشيلويل، مدافع نادي تشيلسي، عن رغبته بمواجهة محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، على أرض ملعب "ويمبلي"، مساء الأحد المقبل.

وغاب النجم المصري عن مباراة فريقه "الريدز" مع نظيره لوتون تاون، الأربعاء الماضي، بسبب إصابة عضلية، ولم يكشف نادي ليفربول حتى الآن عمّا إذا كان بإمكان صلاح المشاركة في المباراة النهائية لكأس الرابطة أمام فريق "البلوز".

وقال بن تشيلويل (27 عامًا) لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قبل المباراة: "أحب أن يلعب محمد صلاح (في اللقاء)، لأنك تلعب في ويمبلي في نهائي الكأس، إذ لعبت أمامه سيكون الأمر مُثيرًا".

وتابع قائلاً: "أعلم أن صلاح يتمتع بجودة عالية، لعبتُ أمامه مرات عدّة، إنّه لاعب من طراز عالمي، إذا لعب، سيكون من المهم أن يحاول من يراقبه الفوز في تلك المعركة الفردية".

وكان محمد صلاح قد ساهم في تسجيل 29 هدفًا مع نادي ليفربول هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 19 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 28 مباراة.