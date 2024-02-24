مدرب ريال مدريد يرفض نصيحة توني كروس بشأن مستقبله: "إنه ليس ابني"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه لن يوجه النصيحة إلى توني كروس بشأن ما يجب على اللاعب فعله لتحديد مستقبله.

وينتهي عقد متوسط الميدان الألماني (34 عامًا) مع فريق "الميرنغي" في يونيو/ حزيران 2024.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يسبق مباراة الفريق مع نظيره إشبيلية، في الدوري الإسباني: "لن أنصح كروس بما يجب عليه فعله، إنه ليس ابني، لا أستطيع أن أنصح أحداً إلا ابني، هو قادر على رسم مستقبله".

وتابع: "إنه شخص مسؤول للغاية ولديه فكرة واضحة جدًا عن مستقبله، وسيعتزل عندم ينخفض مستواه، لن يضع حدًا لمسيرته إلى أن يتراجع مستواه".

وكان كروس قد قرر العدول عن قراره السابق حول اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب ألمانيا، مما يتيح له المشاركة مع الفريق في نهائيات كأس أمم أوروبا هذا العام.

قال كارلو أنشيلوتي عن هذا القرار: "أخبرني أنه سيعود إلى المنتخب الألماني، لن يؤثر ذلك على أدائه هذا الموسم، الجميع يركز على هذا الموسم، لا يستطيع أحد أن يتكهن بالمستقبل، لا أحد يعرف ما الذي سيحصل، قراره هذا لن يؤثر على أدائه الرفيع مع النادي".