دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، الاثنين، أنه بعد مراجعة طلب الفريق من قِبل لجنة الاستئناف، تم تخفيض عقوبة خصم النقاط المفروضة عليه من 10 نقاط إلى 6.

وتعرض إيفرتون لخصم 10 نقاط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن قررت لجنة مستقلة أن النادي انتهك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعرب إيفرتون عن رضاه بهذا القرار عبر بيان رسمي، لكنه أشار إلى أنه "لا يزال يفكر في الآثار الأوسع للقرار، ولن يقدم أي تعليقات أخرى في هذا الوقت سوى لتسجيل شكره لمجلسه الاستشاري وللجماهير على صبرهم ودعمهم للفريق".

وكان إيفرتون يقع في المركز السابع عشر على سلم ترتيب مسابقة أندية البريميرليغ 21 نقطة، قبل أن يتم تخفيض العقوبة ليصبح برصيده 25 نقطة.

ويتيح هذا القرار إمكانية ابتعاد نادي إيفرتون عن المراكز المهددة بالهبوط للدرجة الأولى هذا الموسم 2024/2023.