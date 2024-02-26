دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار أداء خاليدو كوليبالي، مدافع نادي الهلال، خلال مباراة الفريق مع نظيره الاتفاق، على أرض ملعب الأخير، مساء الاثنين، تفاعلاً على منصة إكس (تويتر سابقًا).

ونجح المدافع السنغالي في مساعدة زملائه بالحفاظ على نظافة الشباك والفوز على الفريق المضيف، الاتفاق، بهدفين دون رد، في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووصل كوليبالي للمباراة رقم 24 بقميص فريق "الأزرق الهلالي" منذ انضمامه إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وسجّل خلالها هدفاً واحداً وصنع اثنين.

فيما عزز رفاق خاليدو كوليبالي في نادي الهلال من صدارتهم لجدول ترتيب مسابقة دوري روشن، برصيد 59 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، النصر.

إليكم أبرز التعليقات التي شهدت الإشادة بأداء كوليبالي: