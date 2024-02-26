دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن رصد مكافأة مالية للفريق الفائز في مباراة النادي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي كأس مصر.

ويلتقي فريق "المارد الأحمر" مع منافسه "الفارس الأبيض" في المشهد الختامي من مسابقة الكأس للموسم الرياضي 2023/2022، على أراضي المملكة العربية السعودية، في 8 مارس/ آذار المقبل.

وكتب تركي آل الشيخ في صفحته عبر فيسبوك: "لعمق العلاقه بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا في مصر الغالية... ولحماسنا لمباراة الكأس ولتاريخ الأهلي والزمالك... موسم الرياض يقدم جائزة إضافية للفريق الفائز قدرها 500 ألف دولار".

وأوضح تركي آل الشيخ أنه سيتم طرح تذاكر المباراة، الاثنين، قائلاً: "اليوم طرح التذاكر استعدوا".

ويعتبر النادي الأهلي الأكثر فوزًا بلقب كأس مصر بواقع 38 مرة، ثمّ نادي الزمالك بـ28 مرة.