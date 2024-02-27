دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الإثنين، على الأنباء التي ربطت نجم الفريق، البلجيكي كيفن دي بروين، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي لكرة القدم، مؤكدا أن الأمر متروك للاعب.

وقال بيب، لدى سؤاله عن الأنباء التي ربطت كيفن بالانتقال إلى السعودية في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق أمام لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي وعما إذا سيكون لدى اللاعب رغبة بالانتقال إلى المملكة: "هذا سؤال له... سأحب أن يبقى لكنني لا أعرف... لقد سمعت عن هذا الربط لكنني لا أعرف إذا ما كان لديه عرض ولا أعرف إن كان السعوديون يريدونه".

وتابع المدرب الإسباني قائلا: "سأحب أن يبقى بالتأكيد... لكن لكل شخص قراراته"، حسب قوله.

وكانت الأندية السعودية قد نجحت في التعاقد مع نجوم بارزين في أوروبا الصيف الماضي، في إطار تطوير الدوري المحلي لجعله أحد أفضل عشرة دوريات في العالم.

وينتهي عقد دي بروين مع السيتي في 30 يونيو/حزيران من عام 2025، وفقا لموقع Transfermarket، وتلغ قيمة عقده في السوق 60 مليون يورو (65 مليون دولار أمريكي).

ونجحت الأندية السعودية الصيف الماضي بالتعاقد مع لاعبين مهمين في السيتي، هما الجزائري رياض محرز والإسباني إيمريك لابورت.