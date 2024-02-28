دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستضيف ملعب المملكة أرينا مباراة من العيار الثقيل بين نادي الهلال ونظيره اتحاد جدة، مساء الجمعة، وضمن منافسات الأسبوع الـ 22 في الدوري السعودي للمحترفين.

وتعتبر مواجهة الكلاسيكو بين "الأزرق الهلالي" و "النمور" أحد أبرز المباريات التنافسية في الكرة السعودية، وخاصة بعد تدعيم الفريقين لصفوفهما بأقوى اللاعبين حول العالم.

وقبل انطلاق صافرة بداية المباراة، نستعرض فيما يلي أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين:

الترتيب

يحتل نادي الهلال صدارة سلم ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، النصر.

فيما يقع نادي اتحاد جدة في المركز الخامس بـ37 نقطة، على بُعد 22 نقطة من منافسه المقبل.

رقم قياسي

يمتلك فريق "الأزرق الهلالي" 14 انتصاراً متتالياً، وهو أول فريق يحقق ذلك على مر تاريخ دوري المحترفين.

ولا شك أن النادي يأمل بتعزيز رقمه خلال لقائه لـ "النمور"، الذين تمكّنوا الفوز في آخر 3 مباريات لهم في المسابقة.

المواجهات الأخيرة

تصب الأفضلية في صالح نادي الهلال في آخر 5 مواجهات جمعتهما معاً، إذ حقق الفوز في 4 مباريات، ووقع التعادل في مباراة واحدة.

الدفاع والهجوم

يعد فريق "الأزرق الهلالي" صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة، إذ تلقت شباكه 10 أهداف فقط، وصاحب أقوى خط هجوم بـ 64 هدفاً.

بينما يعتبر فريق "النمور" خامس أقوى خط دفاع، إذ سُجل عليه 27 هدفاً، ورابع أقوى خط هجوم بـ 41 هدفاً.

ضربة موجعة

سيفتقد نادي الهلال لخدمات أبرز لاعبيه، الصربي ألكساندر ميتروفيتش، في المباراة، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ساهم ميتروفيتش بمفرده في إحراز 24 هدفاً في المسابقة، إذ سجّل 19 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة.

فيما يعوّل نادي اتحاد جدة على مهاجمه عبد الرزاق حمدالله الذي واصل زيارة شباك المنافسين مؤخراً، إضافة إلى عودة كريم بنزيما.