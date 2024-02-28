مصر.. الزمالك يستجيب لطلب السيسي بمنح عضوية النادي لشاب من ذوي الهمم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الزمالك المصري، الأربعاء، منح عضوية النادي لشاب من ذوي الهمم، عبد الرحمن مصطفى، الذي أعرب عن رغبته بذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف" بنسختها الخامسة، الأربعاء.

في الاحتفالية، طلب الشاب عبد الرحمن مصطفى من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحصول على عضوية نادي الزمالك، ليوجّه السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة من رئيس فريق "الفارس الأبيض"، حسين لبيب، إذ أكد الأخير على أنه سيعمل على إنهاء إجراءات عضوية الشاب في النادي في أقرب وقت.

وقال الزمالك، في بيان رسمي، إنه سوف يستقبل أحد أصحاب المواهب والإنجازات في مصر، عبد الرحمن مصطفى، عصر الخميس المقبل، لإتمام الإجراءات بشكل نهائي.

وبيّن نادي الزمالك أن الشاب عبد الرحمن مصطفى سيشارك في الاستديو التحليلي لمباراة الفريق مع الداخلية، في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري، عبر قناة الزمالك.

ويقع النادي في المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري المصري، برصيد 12 نقطة، وبعد خوضه 9 مباريات.