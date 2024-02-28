(CNN) -- عاد إيرلينغ هالاند إلى أفضل مستوياته، إذ سجّل 5 أهداف خلال فوز ناديه مانشستر سيتي على نادي لوتون تاون بنتيجة 2/6، في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

لقد كان أداءً خارقا من النجم النرويجي، إذ أحرز ثلاثية في الشوط الأول، ثمّ أضاف لرصيده هدفين في الشوط الثاني، ليقود فريق "السيتيسينز" للدور ربع النهائي.

كان ذلك بمثابة رسالة شؤم لمنافسي نادي مانشستر سيتي هذا الموسم، إذ لا يزال النادي ينافس على ثلاث جبهات: كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

في الحقيقة، لم يتحسن الفريق تماماً كما فعل خلال موسم الفوز التاريخي بالثلاثية خلال العام الماضي، ربما بسبب إصابة كلّ من هالاند وصانع الألعاب كيفين دي بروين.

لكن الثنائي استعادا لياقتهما البدنية الكاملة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبدا أنه لا يمكن إيقافهما، إذ صنع دي بروين 4 أهداف لزميله إيرلينغ هالاند في المباراة.

قال بيب غوارديولا للصحفيين بعد المباراة: "ماذا استطيع قوله؟، كان هالاند وكيفين متألقين، والتواصل بينهما مثالياً، يحتاج دي بروين إلى لاعبين مثل إيرلينغ، وهالاند يحتاج إلى لاعبين مثل كيفين، ونحن لسنا هنا بدون الرجال الآخرين، الكثير من الفضل للجميع".

سجّل النجم النرويجي الآن 79 هدفاً في 83 مباراة خاضها مع نادي مانشستر سيتي منذ ظهوره لأول مرة في يوليو/ تمّوز 2022، ويبدو أنه مصمم على مواصلة مستواه الجيد مع وصول الموسم إلى ذروته.

وقال هالاند: "لقد وصلت لياقتي البدنية لأفضل حال أخيراً، أشعر أنني بحالة جيدة وهو شعور رائع، الفريق قادم، نحن قادمون، هناك أوقات مثيرة في المستقبل، نحن مستعدون لها".

وبينما ينتظر اكتشاف منافسه التالي في كأس الاتحاد الإنجليزي، يواجه فريق "السيتيسينز" مباراة صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد المقبل، عندما يستضيف منافسه المحلي مانشستر يونايتد.