مصر.. الأهلي يرد على مزاعم استبعاد "كهربا" بسبب خلافه مع المدرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى النادي الأهلي المصري صحة تقارير صحفية زعمت بأن الفريق استبعد محمود عبد المنعم "كهربا" من صفوفه، بسبب خلاف بين اللاعب ومدربه مارسيل كولر.

وغاب "كهربا" عن قائمة فريق "المارد الأحمر" في آخر مباراتين، أمام نادي بلدية المحلة في الدوري المصري ونادي ميدياما في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح كولر في مؤتمر صحفي، عقب فوز النادي الأهلي على نظيره بلدية المحلة بنتيجة 1/5، أمس الثلاثاء، أن غياب محمود عبد المنعم "كهربا" عن تشكيل الفريق يعود لأسباب فنية.

كما نفى خالد بيبو، مدير الكرة في فريق "المارد الأحمر"، المزاعم المتداولة حول خلاف "كهربا" مع مدربه، إذ قال لقناة "ETC TV" المصرية: "كهربا لاعب مميز ومحترم، وكان حاضراً لمباراة الفريق مع بلدية المحلة، سيكون موجوداً مع الفريق طوال الوقت، لا يوجد حاجة اسمها مستبعد".

وتابع بيبو قائلاً: "هو موجود ونجم كبير ومؤثر، من الوارد أن يلعب في المباراة المقبلة، لا يوجد شيء يمنعه من ذلك".

هذا الموسم، لعب محمود عبد المنعم "كهربا" (29 عاماً) 14 مباراة مع النادي الأهلي، سجّل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.