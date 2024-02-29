دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستضيف نادي الهلال منافسه اتحاد جدة على أرض ملعب المملكة أرينا، مساء الجمعة المقبل، وضمن منافسات الجولة الـ 22 في دوري "روشن" السعودي.

وتتجه الأنظار نحو هذه المواجهة، التي تعد أحد أبرز المباريات التنافسية في الكرة السعودية، وخاصة بعد تدعيم الفريقين لصفوفهما بأقوى اللاعبين حول العالم.

ويدخل فريق "الأزرق الهلالي" المباراة وهو في صدارة ترتيب أندية المسابقة، برصيد 59 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، النصر، بينما يقع فريق "النمور" في المركز الخامس بـ37 نقطة.

وتصب الأفضلية في صالح نادي الهلال في آخر 5 مواجهات جمعتهما معاً بمختلف المسابقات، إذ حقق الفوز في 4 مباريات، ووقع التعادل في مباراة واحدة.

وسيفتقد فريق "الأزرق الهلالي، الذي حقق 14 انتصاراً متتالياً، لخدمات أبرز لاعبيه، الصربي ألكساندر ميتروفيتش، في المواجهة، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فيما يعوّل نادي اتحاد جدة على مهاجمه عبد الرزاق حمدالله الذي واصل زيارة شباك المنافسين مؤخراً، إضافة إلى عودة كريم بنزيما.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي يمكنه حسم الكلاسيكو لصالحه، فما رأيك؟