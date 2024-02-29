دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، فرض عقوبة على كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، بعد حركة "غير لائقة" تجاه جمهور نادي الشباب، خلال مباراة الفريقين في دوري "روشن".

وكان النجم البرتغالي (39 عاماً) قد قام بحركة غريبة تجاه جماهير فريق "الليوث" الّتي كانت تردد "ميسي، ميسي"، ليثير فعله جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية.

وقبلت لجنة الانضباط والأخلاق الشكوى المقدمة من نادي الشباب حول ما فعله رونالدو، ليتقرر إيقاف اللاعب مباراة رسمية واحدة، وتغريمه بمبلغ 10 آلاف ريال (2.5 ألف دولار)، وإلزامه بمبلغ 20 ألف ريال (5 ألاف دولار) لصالح فريق "الليوث" تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.

وأوضحت لجنة الانضباط والأخلاق أن هذه العقوبة الصادرة بحق كريستيانو رونالدو غير قابلة للاستئناف.

وتأكد غياب النجم البرتغالي عن مواجهة فريقه لنظيره الحزم، مساء الخميس، في الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.