دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تواجد اللاعب نيمار دا سيلفا في مدرجات ملعب المملكة أرينا، الذي احتضن مواجهة فريقه الهلال مع نظيره اتحاد جدة، الجمعة، وضمن مباريات الأسبوع الـ 22 في الدوري السعودي للمحترفين.

ووجهت الجماهير الحاضرة في المدرجات التحية للنجم البرازيلي، الذي يغيب عن الملاعب في الوقت الحالي، إذ يخضع للعلاج بعد إصابة خطرة تعرض لها مع منتخب البرازيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وظهر نيمار (32 عاماً) وهو يتفاعل مع أهداف فريقه "الأزرق الهلالي" في مرمى منافسه "النمور".

وبعد نهاية المباراة بفوز نادي الهلال بنتيجة 1/3، انتاب نيمار دا سيلفا فرحة عارمة، وتبادل التحية مع زملائه في الفريق، الذين كانوا داخل المستطيل الأخضر.

وكان النجم البرازيلي قد لعب 5 مباريات فقط مع النادي السعودي الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، سجّل خلالها هدفاً واحداً وقدّم 3 تمريرات حاسمة.